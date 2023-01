Republikeinen in Amerikaans Congres richten hun pijlen op abortus

Waze slaat weer toe: radiopre­sen­ta­tri­ce wil met haar wagen over brug rijden, maar belandt zo op... een ferry

Niet haar snuggerste moment: een Britse radiopresentator dacht via een brug de Theems in Londen over te steken, maar belandde met haar wagen op een ferry. Toen Sophie Montague besefte wat wat voor blunder ze begaan had, maakte ze met de nodige zelfspot een filmpje op TikTok. Zelf wijt ze de foute inschatting aan een iets te blind vertrouwen in Waze.

