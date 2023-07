Republikeinen hinten op mogelijk afzettingsonderzoek naar president Biden: “Sommigen zullen pas tevreden zijn als iedereen in Washington wordt afgezet”

In Washington gaan er stemmen op om een afzettingsonderzoek te starten naar president Joe Biden. Momenteel onderzoekt de Republikeinse partij (GOP) in het Huis van Afgevaardigden de geldzaken van Bidens familie . Volgens de voorzitter van het Lagerhuis, de Republikein Kevin McCarthy, komt het steeds dichter bij “het niveau van impeachmentonderzoek”.

De Republikeinen in het Huis doen onder meer onderzoek naar de betalingen die Bidens zoon Hunter ontving van een Oekraïens energiebedrijf. Daarnaast zijn er beweringen dat het ministerie van Justitie zich heeft bemoeid met een belastingonderzoek naar Hunter Biden. En als vicepresident onder Barack Obama zou Joe Biden betrokken zijn geweest bij een omkopingszaak met een buitenlander die de carrière van zijn zoon Hunter ten goede zou komen. Het Witte Huis heeft dit steeds met kracht ontkend.

Een officieel impeachmentonderzoek zou het Amerikaanse “Congres in staat stellen de informatie te verkrijgen die nodig is om de waarheid te weten te komen”, aldus het persagentschap ‘AP’. McCarthy sluit niet uit dat het tot zo’n procedure zou kunnen komen. Dat is opmerkelijk, want dinsdag gaf hij tijdens een persmoment nog toe dat er voorlopig geen wangedrag aangetoond kon worden. “Hoe kom je tot de bodem van de waarheid? De enige manier waarop het Congres dat kan doen, is door een afzettingsonderzoek in te stellen”, zei McCarthy diezelfde dag.

Een Republikein die zetelt in het Huis zei dat het GOP-onderzoek moet uitmaken of er voldoende bewijs is om daadwerkelijk een afzettingsonderzoek te starten.

De woordvoerder van het Witte Huis, Ian Sams, steekt zijn verbazing en frustratie over een mogelijk afzettingsonderzoek niet onder stoelen of banken. “In plaats van ons te concentreren op de echte problemen die Amerikanen willen dat we aanpakken, zoals het blijven verlagen van de inflatie of het creëren van banen, wil de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden hier prioriteit aan geven”, tweette hij. “Hun gretigheid om achter de president aan te gaan, ongeacht de waarheid, is schijnbaar bodemloos.”

De president zelf lachte een mogelijke afzetting weg toen een journalist hem er een vraag over stelde. Verdere commentaar gaf Biden nog niet.

Ook zijn niet alle Republikeinen het eens met hun conservatie collega’s. “Sommige mensen zullen pas gelukkig zijn als iedereen in Washington wordt afgezet. En het ziet er gewoon naar uit dat dat de weg is die we inslaan”, zei Tony Gonzales, een Republikeinse vertegenwoordiger uit Texas.

Wat houdt zo’n afzettingsonderzoek in?

Er is geen concrete definitie van wat een afzettingsonderzoek precies inhoudt, aldus de Congressional Research Service. Zij breiden rapporten voor het Congress voor. Alles wat bekend is over deze onderzoeken is gebaseerd op hoe ze in het verleden zijn uitgevoerd, aldus ‘Forbes’.

Doorgaans wordt dergelijk onderzoek door het Huis opgestart. Zij hebben als enige de bevoegdheid om een afzetting in gang te zetten. Een onderzoek voor er een officieel verzoek tot afzetting wordt ingediend, is niet verplicht, maar wel gebruikelijk. Meestal wordt het onderzoek uitgevoerd door de rechtelijke commissie, maar soms wordt het gedaan door een speciale commissie.

Het doel van een impeachmentonderzoek is om te bepalen of de onderzochte persoon “zich schuldig heeft gemaakt aan verraad, omkoping of andere zware misdaden en misdrijven”. Daarnaast kan er in het Huis ook gestemd worden over één of meer afzettingsartikelen, mocht de commissie bepalen dat er gegronde reden zijn voor afzetting.

Mocht het daadwerkelijk tot het punt van afzetting komen – wat momenteel nog weinig waarschijnlijk lijkt – zou Biden de vierde president zijn in de geschiedenis van de VS waarbij dit gebeurt.