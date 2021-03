Republikeinen beschuldigen Biden van “lakse aanpak” situatie aan Mexicaanse grens

Trump liet nog snel stukken van zijn onvoltooi­de muur bouwen: smokke­laars gebruiken nu verlaten werkwegen van arbeiders

17 maart De Mexicaanse muur is misschien wel de grootste belofte van president Donald Trump die hij niet nakwam. Al liet hij er tot de laatste dag van zijn ambtstermijn nog snel stukken van bouwen, vooral dan in afgelegen gebied in Arizona waar de laatste jaren nog nauwelijks vluchtelingen passeerden. Joe Biden legde de werken al op de eerste dag van zijn presidentschap stil. Smokkelaars maken nu dankbaar gebruik van de achtergelaten werkwegen van de verdwenen arbeiders.