Republikeinen behalen meerderheid in het Huis van Afgevaardigden

Er werd verwacht dat de Republikeinen de controle over het Huis zouden overnemen van de Democraten, maar de meerderheid is veel kleiner dan voorspeld was. Afgelopen weekend werd al duidelijk dat de Democraten de meerderheid in de Senaat behouden.

Bij de tussentijdse verkiezingen zijn vorige week alle 435 zetels in het Huis van Afgevaardigden en ongeveer een derde van de zetels in de Senaat opnieuw verdeeld. Daarnaast werden in veel staten belangrijke gouverneursposten herverdeeld. Het tellen van de stemmen sleepte op verschillende plaatsen lang aan, omdat de resultaten erg dicht bij elkaar lagen en de kieswet in sommige staten bijzonderheden vertoonde.

Sinds de tussentijdse verkiezingen werd al een nipte overwinning van de Republikeinse partij in het Huis van Afgevaardigden voorspeld. De overwinning van de Republikeinen zal hoogstwaarschijnlijk de binnenlandse agenda van president Joe Biden dwarsbomen. Verwacht wordt ook dat de Republikeinen het Witte Huis aan meedogenloze onderzoeken zullen onderwerpen.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft woensdagavond (lokale tijd) Republikeins fractievoorzitter in het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy gefeliciteerd met de overwinning van de Republikeinen in het Huis. McCarthy zal Nancy Pelosi opvolgen als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Biden verklaarde dat hij ernaar uitkeek om samen te werken met de Republikeinen in het Huis om zo “resultaten te bereiken voor hardwerkende families”.

