Republikein McCarthy verliest ook 14e stemronde in Amerikaanse lagerhuis

updateEen historisch moment in de Amerikaanse politiek. In Washington DC heeft de Republikein Kevin McCarthy opnieuw niet voldoende stemmen gehaald om officieel verkozen te worden tot voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Het is ondertussen al de veertiende onsuccesvolle ronde.

Normaal is de stemming een formaliteit. De fractieleider van de grootste partij in het Huis wordt doorgaans met één stemming voorzitter. Maar voor het eerst in honderd jaar zijn er meerdere rondes nodig om tot een voorzitter te komen. Tijdens de veertiende ronde kreeg hij 216 stemmen, een stem te weinig om het voorzitterschap binnen te halen. Enkele conservatieven binnen zijn eigen partij blijven hem dwarsliggen. Ze vinden hem te slap en denken dat hij te bereid zal zijn om deals te sluiten met de Democraten

Onderhandelingen

Tijdens de vorige (dertiende, red.) ronde kreeg McCarthy nog 214 stemmen, maar hij had er toen vanwege de afwezigheid van twee partijgenoten minstens 217 nodig. In de twaalfde ronde haalde hij voor het eerst meer stemmen. Veertien partijgenoten die de voorgaande elf rondes consequent tegen Kevin McCarthy stemden, steunden hem tijdens de twaalfde stemming wel. Ook in de dertiende ronde wist hij een extra partijgenoot over te halen. Hun steun kwam na onderhandelingen de voorbije nacht tussen het team van McCarthy en de nee-stemmers. McCarthy had toegevingen gedaan aan uiterst rechtse Republikeinen en had ermee ingestemd de macht van het voorzitterschap af te zwakken, schrijft ‘The New York Times’. Er blijven vijf rebellerende Republikeinen over die zich voorlopig nog steeds tegen de voorzitterskandidaat verzetten.

Voorafgaand aan de veertiende stemronde was McCarthy ervan overtuigd dat hij het benodigde aantal stemmen zou binnenhalen. “Ik heb de stemmen”, zei hij tegen verslaggevers ter plaatse.

Historisch moment

De voorzittersverkiezing begon dinsdag, toen het Huis voor het eerst in nieuwe samenstelling bijeenkwam, en gaat door totdat er iemand is gekozen. In 1856 werd een recordaantal van 133 keer gestemd. Het proces duurde toen twee maanden. Zonder voorzitter kunnen de parlementariërs niet worden beëdigd en niet aan het werk gaan. De laatste keer dat het meerdere rondes duurde om een voorzitter te kiezen, was exact honderd jaar geleden in 1923.