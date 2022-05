Reporter Jan Hunin in Oekraïne: “Ik zal de Russen niet afschilderen als beesten, het blijven mensen”

Tweede geval van apenpokken in Nederland vastge­steld

Het apenpokkenvirus is bij een tweede persoon in Nederland vastgesteld. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De tweede positieve testuitslag kwam zaterdag binnen, nadat op vrijdag ook al iemand het virus onder de leden bleek te hebben. Het RIVM geeft geen informatie over de beide patiënten.

16:05