REPORTAGE. Vreugde noch woede in hartje Parijs: “Macron of Le Pen? Allemaal vergif”

LIVE. Amerikaan­se ministers Blinken en Austin aangekomen in Kiev

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en defensieminister Lloyd Austin zijn zondag gearriveerd in Kiev. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het overleg met de twee ministers onder meer zal gaan over het soort wapens dat Oekraïne denkt nodig te hebben om de Russen te bestrijden. Kiev wil bovendien graag horen dat de VS garant willen staan voor de veiligheid van Oekraïne in de toekomst. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.

1:02