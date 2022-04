REPORTAGE. In compleet verwoest Gostomel neemt Andrej afscheid van zijn verkoolde vriend Vladimir en... ziet hij zijn leeuw terug

Correspondent Jan Hunin reisde naar Gostomel, een stad ten noordwesten van Kiev waar de verwoesting nog groter is dan in Boetsja. Zijn reisgenoot Andrej trof er de verkoolde schedel aan van diens vriend Vladimir. En zijn leeuw die alle verschrikkingen heeft overleefd. “Dat is Vladimir, dat is er wat er van hem overblijft.”

13:28