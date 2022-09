REPORTAGE. Vlaming Tom Murrath (62) en zijn vrouw keren terug naar hun flat in Charkiv: “Blije thuiskomst. Maar dan volgde een knal en kwam de realitycheck”

Buitenland Russische lokale politici eisen ontslag van Poetin: “Speciale militaire operatie in Oekraïne is schadelijk voor veiligheid van Rusland en haar burgers”

Vladimir Poetin krijgt de wind van voren van lokale politici. Afgevaardigden van onder andere het district Lomonosovsky in de hoofdstad Moskou eisen het ontslag van de Russische leider. “Er waren goede hervormingen in uw eerste termijn en deels ook in het tweede, maar daarna ging alles op de een of andere manier mis”, klinkt het in een motie.

