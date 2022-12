REPORTAGE. “Via Telegram heb ik vijf feestjes gevonden waar techno wordt gedraaid”: in Kiev is er van feeststemming weinig sprake, maar niet iedereen legt zich daar bij neer

In de straten van de Oekraïense hoofdstad Kiev is de feeststemming ver te zoeken op de laatste dag van het jaar. Met een klein hartje wordt het nieuwe jaar stilaan ingeluid, merkt reporter Arnaud De Decker ter plaatse. “Iedereen kent wel íemand die meevecht in het leger. Neen, voor ons zit uitbundig feesten er vanavond niet in.”