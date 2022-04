REPORTAGE. Tocht door de verwoeste buitenwijken van Kiev: “‘Jullie stad moet en zal verdwijnen’, riepen de Russen”

LIVE. Oekraïne meldt nieuwe raketaan­val­len op Marioepol

Volgens het Oekraïense leger is de zuidoostelijke Oekraïense havenstad Marioepol zondagavond opnieuw gebombardeerd door Russische raketten en bommen. Dat is vooral in de buurt van de haven en de staalfabriek Azovstal het geval. Op het terrein van die fabriek zouden de laatste Oekraïense strijdkrachten in Marioepol zich schuilhouden, het ultimatum dat Rusland hen gegeven had is inmiddels verstreken. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.

