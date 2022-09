REPORTAGE. Rouwen anno 2022, dat gebeurt met de smartphone: 5 soorten Britten aan de poorten van Buckingham Palace en co

Niemand slaapt buiten in Nederlands aanmeldcen­trum Ter Apel: 441 mensen krijgen elders onderdak

Niemand slaapt in de nacht van zaterdag op zondag buiten bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, iedereen heeft onderdak gekregen. In totaal 441 mensen zijn overgebracht naar opvanglocaties in andere delen van het land.

