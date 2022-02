REPORTAGE. Op stap in Kiev, hoofdstad onder hoogspanning: “Ik hou van Rusland, maar ik strijd tot de dood voor Oekraïne”

“Mijn schoonfamilie leeft in het prachtige Sint-Petersburg. Ik hou van dat land. Maar als Poetin binnenvalt, dan vechten we terug. Tot de dood.” Straatverkoper Alexander is bijzonder strijdvaardig. Het is een teneur die steeds terugkeert, zondag in de straten van Kiev. Een oorlog: liever niet. Maar de bevolking in Oekraïne is niet van plan om over zich heen te laten lopen. Verslag uit een hoofdstad onder hoogspanning.