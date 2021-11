REPORTAGE. Op bezoek in Nederlands Limburg, de grootste coronabrandhaard van West-Europa: “Regeltjes zoveel ze willen, maar veel mensen hebben er gewoon ‘schijt’ aan”

Er staan al hoge hekken rondom het Vrijthof. Zonder pauze te nemen slepen tientallen arbeiders houten paletten aan. Het grote plein in hartje Maastricht — de plaats waar de befaamde violist André Rieu elke zomer z’n thuismatch speelt — verandert in ‘Magisch Maastricht’. Met een carrousel, een schaatsbaan en honderden kraampjes om lekkers te ‘preuven’. En toch hangt de kerstmarkt aan een zijden draadje. “Ik kruis m’n vingers al dagen in de hoop dat ze volgende week open mag, maar ik betwijfel het”, zucht John Bruijninckx (53), die een standje huurde om z’n dierenvellen aan te prijzen. “5.200 euro voor betaald en als het niet doorgaat door corona, dan zie ik er geen cent van terug. Wist ik op voorhand en ondernemen bestaat uit risico’s nemen, da’s waar. Maar al die coronagolven: ik word er ziek van. Ik wed op vier paarden in de hoop dat er eentje de finish haalt: m’n winkel en de kerstmarkten van Maastricht, Hasselt en Keulen. In Hasselt en Keulen loopt de verkoop, maar zowel in Duitsland in München en Gladbach, als bij jullie in Gent en Leuven hebben ze al kerstmarkten geannuleerd. Voorlopig heb ik nog geluk, maar hoelang zal het nog duren?”