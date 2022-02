REPORTAGE. Op bezoek in Ischgl, het ‘Ibiza van de Alpen’ waar corona een attractie is geworden: “Is dat hier, het epicentrum van Covid?”

Nederland­se elitemili­tair (42) gearres­teerd op verdenking van drugs- en wapenhan­del in zaak Taghi

Een Nederlandse elitemilitair is gearresteerd in het onderzoek naar de criminele organisatie die zou worden geleid door de beruchte drugsbaron Ridouan Taghi. De 42-jarige militair, die een hoogstaand lid was van het Korps Commando Troepen (KCT), zou onder meer zijn wapenkennis hebben misbruikt. De arrestatie komt hard aan bij de Nederlandse Defensie en politie. Dat meldt De Telegraaf.

11 februari