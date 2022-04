REPORTAGE. In Tsjernihiv, aan de grens met Rusland en Wit-Rusland: “Als ik niet blijf om de stad herop te bouwen, wie dan wel?”

De trein die de hoofdstad Kiev met de noordelijke stad Tsjernihiv verbindt, op 150 kilometer afstand, is overladen vol. Geen enkele van de meer dan 200 zitjes is nog beschikbaar. De lijn is sinds vorige week hersteld na een onderbreking van drie weken, maar functioneert slechts op een laag pitje: amper een trein per dag vertrekt vanuit Kiev naar het noorden.