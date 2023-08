REPORTAGE. In Kiev vervullen de terrasjes een belangrijke functie: “Plekken als deze zijn cruciaal om niet door te draaien”

LIVE OEKRAÏNE. "Russische legeroefe­ning waarschijn­lijk geschrapt door troepente­kort” - Twee doden bij raketaan­val in centrum van Oekraïne

Rusland heeft “heel waarschijnlijk” een jaarlijkse legeroefening geannuleerd vanwege een tekort aan beschikbare militairen en uitrusting. Dat zegt het Britse ministerie van Defensie in haar dagelijkse update. Bij een Russische raketaanval in het centrum van Oekraïne zijn minstens twee mensen om het leven gekomen. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in onze liveblog.