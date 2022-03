REPORTAGE. In het station, waar Alexej en vele anderen noodgedwongen hun familie uitwuiven: een hand op de ruit en vechten tegen de tranen

Onze oorlogs­jour­na­list in Odesa: “Afgelopen nacht trilden onze ramen van het zwaar afweerge­schut”

Onze oorlogsjournalist Robin Ramaekers is in de Oekraïense havenstad Odesa. De stad is mogelijks een van de volgende doelwitten van Rusland. De spanning zit er dan ook goed in bij de mensen. “Iedereen in Odesa bereidt zich voor op een aanval”, zei hij bij HLN LIVE. Bekijk het hierboven.

9:24