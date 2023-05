REPORTAGE. Hoe de geheimen van de populairste treinreis van Turkije zich op 26 uur ontrafelen: “Alsof ik in een detective van Agatha Christie zit”

Astronomen leggen grootste kosmische explosie ooit vast: “Vuurbal die 100 keer zo groot is als zonnestel­sel”

Een jaar lang sierde een flikkering onopgemerkt de sterrenhemel, tot ze steeds helderder werd en astronomen ze in het vizier kregen. Het blijkt om de grootste kosmische explosie te gaan die ooit werd vastgelegd, en dat schouwspel is intussen al drie jaar bezig. “We schatten dat het een vuurbal is die 100 keer zo groot is als het zonnestelsel, met een helderheid die ongeveer 2 biljoen keer zo groot is als die van de zon.”