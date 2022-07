REPORTAGE. Het leven áchter het front in Oekraïne, waar nu ook de 'veiligste plek van het land' gebombardeerd wordt

De oorlog in Oekraïne leek zich te beperken tot het front aan de Russische grens, maar vorige week vielen ook raketten op een winkelcentrum in Krementsjoek en een legerbasis in Lviv: duizend kilometer verder. Een wake up-call van het Kremlin, dat aantoont dat in heel Oekraïne niemand écht veilig is. Onze reporter Inge Bosschaerts trok naar Lviv voor een reportage over het leven áchter het front, waar het luchtalarm ook elke dag door de straten loeit.