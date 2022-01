REPORTAGE. De dag dat Frankrijk de vaccinatiepas invoert: “De logica ervan gaat mijn petje te boven”

Julian Assange mag zijn uitleve­ring aan VS aanvechten voor Brits Hoogge­rechts­hof

Wikileaks-oprichter Julian Assange (50) mag in het juridische geschil over zijn uitlevering aan de Verenigde Staten in beroep gaan. Dat heeft het High Court in Londen bekendgemaakt. Dat betekent dat het juridische getouwtrek met de VS waarschijnlijk zal worden voortgezet voor het Britse Hooggerechtshof (Supreme Court).

13:06