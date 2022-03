REPORTAGE. Correspondent Jan Hunin verkent Kiev en ontmoet vrijwilliger Aleksej (35): “Vluchten? Dat kan je niet maken in land met leuze ‘Glorie aan Oekraïne”

“De eerste kogelin­slag deed de voorruit breken”: Brits nieuwsteam vertelt hoe het in hinderlaag liep in Oekraïne

Een team van de Britse nieuwszender Sky News is maandag in een hinderlaag gelopen nadat het geprobeerd had om verslag uit te brengen vanuit de Oekraïense stad Bucha, ten noordwesten van Kiev. Op beelden is te zien hoe ze beschoten worden en moeten rennen voor hun leven.

5 maart