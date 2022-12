REPORTAGE. Bij Russen in Oekraïne die vechten tegen... de Russen: “Als ik terugkeer naar mijn vaderland, is het met een wapen in de hand”

Bij de dolenthou­si­as­te bevrijde burgers in Cherson: “Eindelijk kunnen we ademen”

De inwoners van het bevrijde Cherson werden maandag verrast door het bezoek van president Volodymyr Zelensky. Onze reporter Arnaud De Decker was erbij en sprak met dolenthousiaste inwoners. “We kunnen eindelijk ademen en zonder zorgen over straat lopen. Dat is het enige dat nog van belang is.”

16 november