REPORTAGE. Bevrijd door Oekraïne, nu willen Russen Cherson onleefbaar maken: “De echte hel begon pas ná bezetting”

Oekraïense vrouw (44) getuigt over traumati­sche ervaringen in martelka­mer: “Handen in kokend water en nagels eruit getrokken”

“Een levend lijk”, zo omschrijft de 44-jarige Oekraïense Oksana Minenko zichzelf sinds ze werd gemarteld door Russische soldaten in de stad Cherson. Tijdens verschillende ondervragingen dompelden ze haar handen onder in kokend water, trokken haar vingernagels uit en sloegen haar zo hard in het gezicht dat ze plastische chirurgie nodig had. De vrouw doet nu haar volledig verhaal aan het nieuwsagentschap ‘Reuters’.

16 januari