REPORTAGE. Aan het front in Bachmoet: “De Russen zijn met zoveel. We kunnen ons alleen verdedigen en hopen dat we blijven leven”

Geen schade aan veldhospi­taal B-FAST na nieuwe aardbevin­gen in regio: “Afgelopen nacht is een eerste baby’tje geboren”

In het veldhospitaal van B-FAST in Turkije zijn de nieuwe aardbevingen van gisteravond gevoeld, maar vielen gelukkig geen gewonden. Dat meldt Lode Schops van B-Fast. “Er is ook goed nieuws, want afgelopen nacht is een eerste baby’tje geboren in ons veldhospitaal", vertelt hij bij HLN Live.