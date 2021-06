Renault bouwt in Noord-Frankrijk "grootste fabriek van elektrische wagens in Europa"

Amerikaan­se Senaat stemt in met plan tegen technologi­sche dreiging vanuit China

2:34 In de Amerikaanse Senaat hebben Democraten en Republikeinen een ambitieus plan voor investeringen in wetenschap en technologie goedgekeurd. Het voorstel wordt gezien als een cruciaal innovatieplan om de concurrentiepositie van de VS te versterken en te voorkomen dat Peking de leiding neemt wat betreft technologische vooruitgang.