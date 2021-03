Rellen tijdens demonstratie tegen uitbreiding politiebevoegdheden in Bristol

Tientallen arresta­ties bij demonstra­tie tegen racisme en politiege­weld in Seattle

26 juli Duizenden mensen hebben tegen racisme en politiegeweld gedemonstreerd in de Amerikaanse stad Seattle. De politie greep in toen enkele demonstranten een in aanbouw zijnde jeugdgevangenis en een gerechtsgebouw in brand staken. Er zijn minstens 45 mensen gearresteerd, een agent raakte gewond. Ook in Austin, Louisville, New York, Omaha, Oakland, Los Angeles en Richmond demonstreerden mensen tegen racisme en politiegeweld.