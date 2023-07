Rellen in Frankrijk zijn ramp voor toerisme: “Het regent annuleringen”

De rellen in Frankrijk beheersen al dagenlang de internationale krantenkoppen. Buitenlanders annuleren massaal hun vakantieboekingen, terwijl het hoogseizoen zich nog maar net op gang had getrokken. “Het is een ramp voor de sector”, klinkt het bij toerisme-experten.

Nadat een tiener door een agent werd neergeschoten is het nog steeds onrustig in Frankrijk. Verstoringen van het openbaar vervoer, afgelaste evenementen (zoals het concert van Mylène Farmer in het Stade de France) en het schrikbeeld van een mogelijke noodtoestand zijn allemaal bezorgdheden van buitenlanders die deze zomer hun vakantie in Frankrijk plannen.

Hierdoor regent het annuleringen bij hotels en andere accommodaties. Vooral Japanners en Amerikanen, een klantenbestand dat cruciaal is voor Parijs én Frankrijk, zeggen hun reis af, weet Jean-François Rial, hoofd van het Office du Tourisme in de Franse hoofdstad. De Amerikaanse ambassade in Parijs heeft haar burgers in een tweet aangemaand tot voorzichtigheid en om “massabijeenkomsten te vermijden” die “gewelddadig kunnen worden”.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Imago

Als deze rellen aanhouden, zal dat niet goed zijn voor het imago van Frankrijk, een jaar voor de Olympische Spelen. “En zelfs als het rustiger wordt, zijn veel toeristen allergisch voor risico’s”, weet Rial in een interview met ‘AFP’.

“Dit is de tweede keer in drie maanden dat we ernstige incidenten kennen. We hadden al het verhaal van de vuilnisbakken die in brand vlogen in het voorjaar tijdens de demonstraties tegen de pensioenhervorming, wat een rampzalig effect had. In de nasleep was er een golf van annuleringen, voornamelijk van hotelreserveringen”, legt de directeur van het Office du Tourisme uit.

Vandaag zijn er al duizenden annuleringen in de Franse hoofdstad. “Begin juli denk ik dat we al te maken hebben met ongeveer 20 à 25 procent annuleringen in Parijs onder internationale klanten, en het zou me niet verbazen als de cijfers in dezelfde lijn liggen voor heel Frankrijk”, zegt Rial.

Volledig scherm Rellen in Parijs © ANP / EPA

In Bretagne of Corsica zijn er minder afzeggingen dan in de regio Parijs en andere grote steden zoals Lyon en Marseille waar de rellen het hevigst zijn.

“Oorspronkelijk waren we goed op weg om een heel goed zomerseizoen te draaien in Parijs. De rellen in 2005 kostten ons 30 procent van de boekingen. Als het zo doorgaat, gaan we misschien weer die kant op”, vreest de expert.

Verlies marktaandeel

“Het is een ramp voor de sector”, beaamt Danièle Küss, een toerismedeskundige die voor de Raad van Europa heeft gewerkt en eerder verantwoordelijk was voor internationaal toerisme op het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voor Danièle Küss dreigt Frankrijk, in een tijd waarin “de toeristische consumptie boomt”, met “de groei van de middenklasse in China en Latijns-Amerika”, “marktaandeel te verliezen dat later moeilijk terug te winnen zal zijn”, zo verklaart hij aan ‘Ouest-France’. “En toeristen kloegen al eerder over de vele stakingen. Deze nieuwe angst over de veiligheidssituatie zou gezinnen met kinderen kunnen ontmoedigen”.

Volledig scherm Politieagenten zijn massaal ter plaatse om nieuwe rellen te voorkomen. © ANP / EPA

Aantrekkingskracht

Guy Raffour, oprichter van het onderzoeksbureau Raffour Interactif en al meer dan 30 jaar werkzaam in de toeristische sector, weigert paniekvoetbal te spelen. Hoewel hij erkent dat de rellen “onmiddellijke gevolgen” zullen hebben, zijn deze naweeën “nooit van lange duur en slagen we er altijd in om het imago op te poetsen”.

Hij schrijft dit toe aan de aantrekkingskracht van Frankrijk: “Het land heeft een enorm potentieel en gelukkig zijn de fundamenten van ons toerisme stevig. Het verleden heeft laten zien dat we ons uit deze dalende trend kunnen redden, zeker met twee wereldevenementen in het vooruitzicht. Het wereldkampioenschap rugby, van 8 september tot 28 oktober 2023, en de Olympische Spelen, volgend jaar in Parijs.

Er zijn ook gebieden die minder zullen worden getroffen”, voegt Raffour toe, verwijzend naar bergachtige gebieden, het platteland en regio’s dicht bij de zee. De uitdaging zal zijn om toeristen die van plan waren naar Frankrijk te komen goed te informeren en gerust te stellen, om uitstel of annulering te voorkomen.”

Onze overheid adviseert Belgen die naar Frankrijk willen gaan, eveneens om zich goed te informeren over de veiligheidssituatie op hun vakantiebestemming.

Reisadvies Frankrijk (van FOD Buitenlandse Zaken) Sinds 27 juni 2023 zijn sommige wijken van Parijs en haar voorsteden, net als andere steden in Frankrijk, het toneel van stedelijk geweld, voornamelijk ‘s avonds en ‘s nachts. Op bepaalde lijnen van het openbaar vervoer kan er sprake zijn van verstoringen (eerder stoppen van de dienst op de avond, tijdelijk opheffen van bepaalde haltes …). Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen via de media en volg de aanbevelingen van de lokale autoriteiten op.