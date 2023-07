Rellen in Frankrijk houden aan: Macron wil dat politie massaal aanwezig blijft op het terrein

Nieuwe details bekend over zoektocht naar Ti­tan-duik­boot: “Reddings­mis­sie werd bergings­mis­sie”

De speurders die het wrak van duikboot Titan hebben gevonden, geven een nieuwe update over de operatie. Die missie ging helemaal anders dan gehoopt. “Kort na aankomst op de zeebodem hebben we de brokstukken ontdekt”, luidt het. De Titan implodeerde tijdens een reis naar het wrak van de Titanic, waarbij de vijf inzittenden om het leven kwamen. Het is momenteel nog een groot vraagteken wat er precies is gebeurd.