Rellen en plunderingen in Chileense hoofdstad nadat vreedzame demonstratie uit de hand loopt

Boris Johnson gelooft niet meer in handelsak­koord met Europese Unie na brexit

16 oktober De Britse premier Boris Johnson zegt dat het Verenigd Koninkrijk zich moet voorbereiden op een 'no deal'-scenario in de brexit. Na de verklaring van de Europese leiders van gisteren gelooft hij niet dat er nog een handelsakkoord kan gesloten worden met de Europese Unie. Opvallend is wel dat hij niet met zoveel woorden wil zeggen dat hij de onderhandelingen opblaast. “Als (de EU) haar positie fundamenteel zou veranderen, willen we natuurlijk luisteren.” De Europese Commissie wil de gesprekken gewoon verderzetten. Europese Raadsvoorzitter Charles Michel zegt dat de EU vastbesloten blijft om een akkoord te sluiten met Londen, “Maar niet tegen elke prijs.”