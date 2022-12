Rellen breken uit nadat man (69) vuur opent op straat in Parijs en “buitenlanders viseerde”: politie zet traangas in

Een 69-jarige man heeft in het tiende arrondissement van Parijs op straat het vuur geopend en daarbij drie mensen gedood. Drie anderen raakten gewond en een van hen is er ernstig aan toe, meldt het Franse parket. De schutter is aangehouden. Hij staat gekend bij de politie, omdat hij vorig jaar een migrantenkamp aanviel met een zwaard. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin is er sprake van een racistisch motief. Kort na het incident kwamen Koerdische demonstranten op straat en kwam het tot rellen met de politie.

KIJK. Beelden tonen moment dat schutter kapperszaak binnenvalt

Vanmiddag kort voor 12 uur opende een man het vuur op de openbare weg in het tiende arrondissement van Parijs. Hij verwondde zes mensen en raakte ook zelf gewond. Drie van zijn slachtoffers zijn inmiddels overleden, een andere is zwaargewond. De schietpartij vond plaats nabij een Koerdisch centrum in de Rue d’Enghien.

Volgens omstanders werd er geschoten in een Koerdisch centrum, een restaurant en een kapsalon. “Er waren zeven tot acht schoten op straat, het was totale paniek, we sloten onszelf binnen op”, getuigde een winkelier uit een nabijgelegen pand die anoniem wenste te blijven aan AFP.

De drie overleden slachtoffers zijn allemaal Koerden, meldt een advocaat van het Koerdisch cultureel centrum.

De schutter, een Fransman van 69 die zelf gewond raakte en naar het ziekenhuis werd overgebracht, zou zijn gearresteerd in het kapsalon, waar volgens getuigen twee mensen in hun benen waren geschoten. Andere getuigen zeggen dat de schutter het specifiek op Koerden had gemunt. Zijn motief is nog niet bekend, al lijkt dat racistisch van aard. Het parket van Parijs heeft een onderzoek geopend voor moord, opzettelijke doodslag en zware geweldpleging. De antiterreurafdeling van het parket bekijkt of de gebeurtenissen al dan niet als een terreurdaad moeten worden beschouwd en zal op basis van die inschatting eventueel de zaak in handen nemen.

Volledig scherm De verdachte werd gearresteerd in het kapsalon. © rv

De verdachte is bij de Franse veiligheidsdiensten gekend voor twee feiten van poging doodslag, verklaarde een politiebron aan het Franse persagentschap AFP. Die feiten vonden plaats in 2016 en december 2021. Volgens BFM TV was de verdachte vorig jaar aangehouden voor een aanslag met een zwaard tegen een migrantenkamp in het twaalfde arrondissement van Parijs. Hij werd toen ook al onderzocht voor een racistisch gemotiveerde misdaad. Hij “was onlangs vrijgelaten”, zegt de Parijse procureur Laure Beccuau.

Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin trok naar de plek waar geschoten werd. Daar zei hij aan journalisten dat de schutter “duidelijk buitenlandse als doelwit had”, al is het nog niet duidelijk of hij het specifiek op Koerden had gemunt, zegt de minister. Zijn exacte motieven worden nog onderzocht, alsook geruchten dat het mogelijk om een “politieke" aanslag in opdracht van de Turkse gemeenschap gaat, en of de verdachte extreemrechtse banden heeft. Het ziet er voorlopig naar uit dat de man alleen handelde, aldus de minister. Darmanin vraagt de politie ook om de beveiliging van de Koerdische centra in het land op te voeren.

Volledig scherm De politie zette traangas in tegen demonstranten die de straten opkwamen na de schietpartij. © AP

Rellen

Bij de aankomst van Darmanin stelde de politie een veiligheidsperimeter in om de minister te beveiligen, maar daarbij kwam het tot confrontaties met Koerdische demonstranten die naar de plaats van de schietpartij waren afgezakt en slagzinnen tegen de Turkse overheid riepen. De politie vuurde traangas af op de betogers, die op hun beurt projectielen in de richting van de agenten vuurden, vuilnisbakken in brand staken en barricades opwierpen. Omstreeks 17 uur was de situatie nog niet onder controle.

KIJK. Politie zet traangas in tegen boze menigte in Parijs

