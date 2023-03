Rellen breken uit in Griekenland na dodelijk treinongeval, politie gebruikt traangas en flitsgranaten

KIJK. Agenten arresteren een van Europols meest gezochte criminelen in Madrileen­se hotellobby

Bewakingsbeelden zijn gedeeld van de arrestatie van topcrimineel Josip Mihajlovic (27) in een hotel in Madrid. Op 20 februari slagen de Spaanse autoriteiten erin om de Kroaat op te pakken in de Spaanse hoofdstad. Mihajlovic wordt kort na zijn aankomst in een hotellobby gevolgd door drie agenten in bruger. Terwijl Mihajlovic op zijn telefoon bezig is, kunnen de agenten hem omsingelen en overmeesteren. Hij wordt in zijn thuisland Kroatië gezocht voor ernstige midrijven, waaronder poging tot moord. Zo belandde Mihajlovic op de Europese lijst van Europol van de meest gezochte criminelen. Er hangt Mihajlovic een levenslange gevangenis boven het hoofd.