Relatief lage opkomst in betoging tegen pensioenhervorming in Frankrijk, vakbonden geven nederlaag toe

KIJK. Historicus Tom Simoens vermoedt dat noch Rusland noch Oekraïne achter verwoeste dam zitten: “Mogelijk gewoon ingestort”

Hoewel Oekraïne en Rusland elkaar met de vinger wijzen voor de verwoesting van de stuwdam in Nova Kachovka, is een derde scenario volgens Tom Simoens – historicus aan de Koninklijke Militaire School (KMS) in Brussel – minstens even geloofwaardig. “Ik ben er steeds meer van overtuigd dat noch de Oekraïners noch de Russen de dam hebben opgeblazen, maar dat hij is ingestort als gevolg van eerdere beschietingen en slijtage”, klinkt het.