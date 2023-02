Rel in Rusland: iedereen naar het front, behalve de zoon van Poetins favoriete oorlogshitser

Solovjov heeft van oorlogshitserij zijn handelsmerk gemaakt. Al meerdere keren heeft hij opgeroepen Europese steden met atoombommen plat te gooien als het Westen niet ophoudt Oekraïne te steunen Een speciale minachting koestert de vaak schreeuwende spierballenpresentator voor jonge Russen die geen zin hebben naar het front te gaan en liever vluchten naar dat door hem zo gehate Westen. “Jullie zijn de kots van de Russische aarde”, zegt hij dan. Of “sterf in het hek in je eigen kots”.

Iedereen die niet glorieus wil sneuvelen in wat Solovjov doorgaans “de Nieuwe Grote Patriottische oorlog” (een verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog) noemt of heldhaftig dood wil gaan in “de Heilige Oorlog van Rusland tegen het Westen”, die kan maar beter meteen een kogel krijgen in zijn altijd heetgebakerde retoriek.

KIJK. Russische presentator Vladimir Solovjov: “Heilige oorlog aan de gang”

Eigen zoon

Deze week krijgt Solovjov echter een pijnlijk koekje van eigen deeg. Want zijn eigen zoon Daniil (21), een jongen die een carrière heeft als fotomodel en eerder studeerde in Londen, is er kennelijk goed in geslaagd ver weg te blijven van bijvoorbeeld de loopgraven rond de Oekraïense stad Bachmoet waar dagelijks honderden leeftijdgenoten wél “de gehaktmolen” in gaan.

Solovjov werd nog hysterischer dan gebruikelijk nadat een tweet viraal was gegaan van iemand die zijn oudste zoon ervan beschuldigde dat hij als mannelijk fotomodel in Londen werkte in plaats van ten strijde te trekken, zoals Solovjov immers van andere Russische jongens verlangt. De tweet bevatte een foto van Solovjov met zijn zoon, naast meerdere foto’s van Daniil.

Niet overtuigend

Opgewonden vertelde de presentator dat hij met zijn zoon had gebeld om deze kwaadsprekerij de wereld uit te helpen. Overtuigend was dat niet. De zoon had toegeven (alsof de vader dat niet wist) dat hij “enkele jaren geleden” in Londen had gestudeerd maar momenteel weer in Moskou werkte. Daniil, zo vertelde Solovjov, had niets gedaan om militaire dienst te ontwijken. Solovjov benadrukte vervolgens dat zijn zoon volwassen is en op zijn eigen manier leeft “of zijn vader het leuk vindt of niet”.

En vervolgens ging de herhaaldelijk door Vladimir Poetin onderscheiden gastheer los op de “beesten” die dit alles op Twitter hadden gezet. Solovjov bracht als verdediging ook zijn eigen reizen naar de buurt van de frontlinies ter sprake - waar hij propagandavideo’s filmt die vervolgens in zijn eigen shows worden vertoond. “Alsof een bezoek aan de troepen hetzelfde was als naast hen strijden”, aldus de Amerikaanse Ruslandexperte Julia Davis, die dagelijks meldt wat er op de Russische televisie over de oorlog wordt gezegd.

Volledig scherm Vladimir Solovjov met een medaille die hij opgespeld kreeg van Poetin. © ANP / AFP

Uiteraard kwam er bijval. De Russische weerman Jevgeni Tisjkov Ets, die steevast Solovjovs oproepen voor nucleaire aanvallen tegen NAVO-landen - onder meer op Nederland - steunt, troostte de gastheer, noemde hem “de coolste journalist” die hij kende.

Nog hypocrisie

Overigens is Solovjov eerder al in opspraak geweest wegens hypocrisie. Bijvoorbeeld toen hij de oligarchen aanviel met hun buitenlandse rijkdom. Het Anti-Corruptie Fonds van oppositieleider Aleksej Navalny ontdekte in 2018 dat Solovjov zelf twee villa’s aan het Italiaanse Comomeer bezit en ook een verblijfsvergunning heeft bemachtigd voor Italië. Solovjov reageerde dat hij de villa’s eerlijk had verdiend met zakendoen.

KIJK. Russische tv-presentator over Oekraïne-tribunaal in Den Haag: “Eén bom op de dijken en Nederland is weg”