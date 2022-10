Rel in Frankrijk nadat minister dragen van coltrui promoot om energie te besparen

“U zal me niet meer zien met een das, maar wel met een coltrui”, zei minister Le Maire twee weken geleden in een interview met ‘Radio France’, nadat de regering maatregelen had genomen om het energiegebruik in Frankrijk te beperken. Het ging onder meer om een maximumtemperatuur van 19 graden thuis en op kantoor. “Ik denk dat dit heel goed is. Het zal ons in staat stellen om energie te besparen, te tonen dat we spaarzaam zijn.”