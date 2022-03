Rel in Duitsland nadat klimaatjongeren witte artieste met dreadlocks weigeren: "Witte mensen mogen geen dreadlocks dragen”

Dyab Abou Jahjah na uitspraak Tom Van Grieken over ‘dominant’ blank Vlaanderen: “Wokes zijn ook racisten”

“Ik had lang gehoopt dat biologisch racisme zelfs in extreemrechtse kringen marginaal is geworden. Helaas is dit alles behalve waar.” Dat zei auteur en opiniemaker Dyab Abou Jahjah vandaag op Twitter nadat Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken in een interview met de krant De Tijd sprak over een ‘dominant blank’ Vlaanderen. Maar ook voor het omgekeerde heeft Abou Jahjah geen goed woord over, verduidelijkt hij aan HLN. Zoals de kritiek van mensen die woke zijn (‘alert voor maatschappelijke ongelijkheid’) en bijvoorbeeld vinden dat de poëzie van de zwarte Amanda Gorman niet vertaald kan worden door een witte dichteres. “Wokes zijn ook racisten.”

