Reizigers uit China krijgen vanaf woensdag zelftest op Schiphol

Medewerkers van de gezondheidsdienst delen de zelftesten na aankomst bij de gate uit aan passagiers. Die zijn voorzien van informatie over het gebruik ervan in het Mandarijn of Kantonees. Volgens de woordvoerder zijn Chinezen niet gewend om zelf te testen. "In China word je getest." Daarom mogen de reizigers de zelftest meenemen om hem "in alle rust" op hun vakantie- of thuisadres te doen. Wie positief test, krijgt het dringende advies in isolatie te gaan. De GGD kan niet controleren of dat ook daadwerkelijk gebeurt.