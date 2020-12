Reiziger filmt grote drukte op luchthaven Schiphol: beelden tonen opeengepakte massa

De eerste gevangene in de laatste dagen van Trump geëxecu­teerd

11 december Gevangene Brandon Bernard (40) is gisteren geëxecuteerd in Indiana nadat op het laatste moment de gratieverzoeken werden afgewezen door het Amerikaanse Hooggerechtshof. Het is voor het eerst in meer dan een eeuw dat een federale executie wordt voltrokken in een presidentiële overgangsperiode.