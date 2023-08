Reizen door Oostenrijk is gratis - mits u de nieuwe vervoerspas als tattoo hebt

Frankrijk verbiedt moslimge­waad abaya op scholen

Het zal in Frankrijk niet meer toegelaten zijn de abaya te dragen op school. Dat heeft minister van Onderwijs Gabriel Attal zondag verklaard op de Franse televisie. De abaya is een gewaad-achtige jurk die moslimvrouwen over hun gewone kleren dragen. Volgens minister Attal zullen er duidelijke regels op nationaal niveau komen voor de scholen.