Reisbeperkingen en rantsoenering van brandstof na overstromingen in West-Canada

Rechter pleit twee mannen vrij voor moord op burgerrech­ten­ac­ti­vist Malcolm X

Een rechter in New York heeft twee Afro-Amerikanen vrijgepleit die meer dan 50 jaar geleden veroordeeld werden voor de moord op Malcolm X, de bekende activist die in de jaren 60 opkwam voor de burgerrechten van Afro-Amerikanen. Hij werd op 21 februari 1965 doodgeschoten tijdens een speech in New York. Er werden toen drie personen opgepakt, Muhammad Aziz, Khalil Islam en Mujahid Abdul Halim. De drie werden in maart 1966 veroordeeld voor moord.

18 november