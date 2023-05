“Reïncarnatie van mens naar boom”: Nederlands bedrijf bedenkt afbreekbare urne die assen omzet in boom

De urne is verkrijgbaar op de website van het bedrijf. Er zijn drie verschillende bomen waaruit je kan kiezen: een appelboom, een berkenboom of een douglasspar. “We wilden alleen bomen die in Nederland voorkomen”, zei bedenker Bob Hendrikx aan het Nederlandse ‘RTL Nieuws’. “Zo groeit uit de as van oma een appelboom in je eigen tuin.”

Boom in je tuin

In België mag je volgens de wet de stoffelijke overschotten in een urne plaatsen, die je dan begraaft op een begraafplaats of bijzet in een columbarium op een begraafplaats. Ook mag je de assen uitstrooien op een strooiweide of in de zee. Maar het zou ook mogelijk moeten zijn om de urne in je tuin te begraven. “De overledene kan op voorhand schriftelijk bepaald hebben om de as op een andere plaats te begraven, te bewaren of uit te strooien”, leest onze wet rond crematie voor. “Ook de nabestaanden kunnen ervoor kiezen om de as te begraven, te bewaren of uit te strooien op een andere plaats.” Je kunt dus ook in België de afbreekbare urne in je tuin planten.