Regio Parijs hangt nieuwe lockdown boven het hoofd

Nederland­se stembu­reaus geopend voor parlements­ver­kie­zin­gen, drie dagen lang kan er coronavei­lig gestemd worden in treinstati­ons of drive-tru stembu­reaus

8:22 Nederland kan vanaf maandag om 07.30 uur naar de stemlokalen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. Dit jaar kan over drie dagen een stem worden uitgebracht. Maandag en dinsdag is het de bedoeling dat kwetsbaren en mensen uit een risicogroep in relatieve rust terechtkunnen in de stemlokalen. Die zijn vanwege corona ook nog eens vaak aangepast: stemmen in de buitenlucht, in een tent of een zogenoemde drive-through, waar met de auto doorheen gereden kan worden.