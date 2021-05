Regeringsleider Myanmar Aung San Suu Kyi verschijnt voor rechter

Aung San Suu Kyi verschijnt binnenkort weer in het openbaar

22 mei De afgezette Myanmarese regeringsleider Aung San Suu Kyi verschijnt over een paar dagen weer in het openbaar, in de rechtbank. In een eerste interview sinds de staatsgreep door het leger, op 1 februari, zegt juntaleider Min Aung Hlaing verder nog dat Suu Kyi thuis is en in goede gezondheid verkeert.