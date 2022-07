Regeringscrisis in Italië afgewend: grootste partij blijft in regering

Groep ministers op weg naar Boris Johnson met duidelijke boodschap: “Tijd om op te stappen”

Een groep ministers van zijn kabinet is naar verluidt op weg naar de Britse premier Boris Johnson met de boodschap dat het “tijd is om te vertrekken”. Dat meldt de BBC. Onder hen bevindt zich onder meer de minister voor Wales Simon Hart en wellicht ook de minister voor Noord-Ierland, Brandon Lewis. Vandaag traden nog eens zes Britse ministers af, in totaal hebben al 31 regeringsmedewerkers hun ontslag gegeven. De positie van de Britse premier Boris Johnson wordt steeds meer onzeker.

18:16