Regeringscommissie: "Zweden heeft ouderen in zorgtehuizen niet genoeg beschermd"

Voorzorg boven snelheid in Zwitser­land, grote scepsis bij Fransen, Nederland gaat voor ‘ringbe­scher­ming’: zo vaccineert Europa

8 december In het Verenigd Koninkrijk is de grootste vaccinatiecampagne uit de geschiedenis van het land van start gegaan. Ook in de meeste andere landen is de voorbereiding volop aan de gang en is er weinig discussie over wie eerst aan de beurt komt. Maar sommige staten pakken het volledig anders aan. Of wachten nog af uit behoedzaamheid. Een overzicht.