"Regeringen moeten nu handelen”: OESO roept op om economie heruit te vinden na pandemie

Beleggen in aandelen veel interessan­ter dan pamperreke­ning voor je kind: onze beursex­pert Pascal Paepen legt uit hoe je het aanpakt

8:00 Er zijn wereldwijd meer dan 40.000 bedrijven op de beurs genoteerd. Hoe kies je daaruit de beste aandelen? Onze beursexpert Pascal Paepen gidst je in onze reeks Starten met beleggen door de jungle. Vandaag legt hij uit welke aandelen je best selecteert voor je kinderen, aangezien een spaarboekje al lang niets meer opbrengt. “Wie zijn kinderen leert beleggen brengt hen ook veel bij over hoe de wereld in elkaar zit.”