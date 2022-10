“Regeringen hebben explosie van economische ongelijkheid sinds pandemie verergerd”

Onderzoe­kers: “Wereld stevent af op nieuw crisistijd­perk. Toxische mix van factoren”

Een gevaarlijk samenspel van milieu- en veiligheidscrisissen vormt een complex risico voor de wereldvrede en luidt een nieuw tijdperk van onvoorspelbare risico's in, waar onze beleidsmakers niet voldoende op zijn voorbereid. Dat zeggen onderzoekers van het in Stockholm gevestigde vredesonderzoeksinstituut SIPRI vandaag. Ondertussen roept Oxfam beleidsmakers vandaag in een rapport op om maatregelen te nemen tegen extreme armoede. Volgens Oxfam moeten politici de keuze maken tussen het steunen van miljardairs die de economie plunderen, of het welzijn van de rest van de bevolking.

23 mei