Regering Zuid-Afrika wil einde aan leeuwenfokkerij

Jacht op wilde dieren

Hoewel Zuid-Afrika wereldwijd de strijd aanvoert tegen de handel in hoorns van neushoorns en ivoor, krijgt het land ook kritiek vanwege de leeuwenfokkerij en de handel in leeuwenbotten, waaraan in de Chinese geneeskunde een helende werking wordt toegeschreven. Particuliere neushoorn-eigenaren lobbyden de afgelopen tijd voor versoepeling van het verbod op de handel in neushoornhoorns om zo de conservatie van de soort te financieren.

In Zuid-Afrika bevinden zich een aantal van ‘s werelds grootste populaties bedreigde diersoorten, waarvan er veel zich bevinden op particuliere grond. Bijna alle overgebleven neushoorns in de wereld leven in Zuid-Afrika. De jacht op neushoorns, olifanten, leeuwen en luipaarden is toegestaan onder strikte voorwaarden en is een aanzienlijke bron van inkomsten geworden voor het land. De jachttoeristen komen met name uit de Verenigde Staten. In totaal is de trofeeënjacht jaarlijks goed voor maar liefst 5 miljard rand (ongeveer 287 miljoen euro).