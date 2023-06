Regering wil onderzoek naar Belgische wapens in Oekraïne: “Inlichtingendienst heeft ze aan Russische verzetsstrijders gegeven”

Tienduizen­den Serviërs opnieuw de straat op tegen geweld in de samenle­ving

Tienduizenden mensen hebben zaterdagavond in de Servische hoofdstad Belgrado en drie andere grote steden betoogd tegen het geweld in de samenleving. Dat meldden lokale media. Het was het zevende protest nadat bij twee schietpartijen begin mei 18 mensen om het leven kwamen.