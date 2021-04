Regering VS wil praten over mogelijke boycot Winterspelen China

Een woordvoerder van het ministerie wilde niet bevestigen of er al gesprekken zijn: “Maar een gecoördineerde actie zou niet alleen in ons belang zijn, maar ook in het belang van onze partners.” “Het duurt nog even voordat de Spelen in Peking beginnen. Ik wil er geen tijdplan aan verbinden, maar de discussies zijn in gang gezet”, aldus de woordvoerder. Eerder had een hoge ambtenaar van hetzelfde ministerie verklaard dat er nog geen sprake is van gesprekken met andere landen. “Ons standpunt over de Spelen is niet veranderd. Er is niet met bondgenoten en partners over een boycot gesproken.”